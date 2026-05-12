El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

Hoy, 11 de mayo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que indica un ambiente muy nuboso. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, alcanzando un máximo de 15 grados durante la jornada. A medida que caiga la tarde, las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 14 grados. Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa, que oscilará entre el 84% y el 97%, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad será un factor predominante hoy, con niveles que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Esto, junto con la probabilidad de precipitación del 65%, sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras. Se anticipa que la precipitación será mínima, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en la tarde y hasta 1 mm en la noche. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también se sitúa en un 65%, lo que añade un elemento de incertidumbre a la predicción.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 3 km/h durante la mañana, aumentando a 5 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el este a una velocidad de 3 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 7 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio en medio de la humedad y las temperaturas frescas.

Los momentos de orto y ocaso se producirán a las 07:16 y 21:46, respectivamente, lo que significa que los días comienzan a alargarse a medida que nos adentramos en la primavera. A pesar de la posibilidad de lluvias, el día promete ser un reflejo típico de la temporada, donde la naturaleza se muestra en su esplendor, aunque con un toque de inestabilidad. Los residentes de Catoira deben estar atentos a los cambios en el tiempo y prepararse para un día que, aunque fresco y nublado, también puede ofrecer momentos de belleza natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.