El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y la posibilidad de lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un incremento en la nubosidad a medida que avancen las horas. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las primeras horas.

A medida que el día avanza, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las horas centrales del día. Esta combinación de temperatura y humedad generará un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en total a lo largo del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, aumentando su intensidad hacia el mediodía. Se recomienda a los habitantes de A Cañiza llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la lluvia.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 8:00 y las 14:00 horas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:44, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.