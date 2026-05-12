El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, A Cañiza se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que indica un ambiente gris y nublado. Esta condición se mantendrá hasta el periodo 21, donde se prevén intervalos nubosos, lo que significa que aunque las nubes dominarán el cielo, también habrá momentos en los que se podrán ver claros.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero descenso a medida que avanza el día. La máxima alcanzará los 12 grados centígrados en el periodo 21, pero se espera que baje a 11 grados en el periodo 22 y a 10 grados en el periodo 23. Esto sugiere que la tarde será más fresca, por lo que se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 90% en el periodo 21 y subiendo a un 93% en el periodo 22, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad también puede contribuir a la posibilidad de precipitaciones, aunque se espera que en los periodos 22 y 23 no haya lluvias significativas, ya que se prevé un valor de 0 en la precipitación.

Sin embargo, es importante destacar que existe una probabilidad del 35% de que se produzcan tormentas en el periodo 2002, lo que podría generar un ambiente inestable en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si se encuentran al aire libre.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur a una velocidad de 6 km/h en el periodo 21, lo que podría aportar una ligera brisa. En el periodo 22, el viento cambiará a calmado, con una velocidad de 0 km/h, y luego se reanudará del norte a 3 km/h en el periodo 23, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, A Cañiza vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, la posibilidad de tormentas no debe ser ignorada. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo cambiante y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.