El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de lluvia escasa que se mantendrán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Cangas necesiten paraguas a mano.

Además, existe una considerable probabilidad de tormentas, especialmente en las primeras horas de la tarde, con un 75% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo ráfagas de viento que, aunque no serán extremadamente fuertes, alcanzarán velocidades de hasta 19 km/h, con dirección predominante del sureste. Las rachas de viento pueden ser más intensas en áreas expuestas, lo que podría generar incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras y montañosas.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y lluvias intermitentes. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre posibles alertas meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.