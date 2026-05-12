El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

Hoy, 11 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día marcado por la inestabilidad atmosférica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían aparecer en cualquier momento. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60%, lo que sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera que los intervalos nubosos continúen, con una ligera disminución en la temperatura. Las máximas alcanzarán los 16 grados durante la tarde, mientras que las mínimas se establecerán en torno a los 14 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando valores del 84% al 87% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Soplará desde el sur con una velocidad de 9 km/h, aumentando a 18 km/h en momentos puntuales. A medida que el día avance, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 7 km/h. Esta brisa podría ofrecer un alivio momentáneo, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de humedad.

En cuanto a la actividad tormentosa, la probabilidad de tormentas también se sitúa en un 60%, lo que indica que, aunque no se prevén fenómenos severos, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

El amanecer se producirá a las 07:17, y el ocaso tendrá lugar a las 21:45, lo que nos brindará un día relativamente largo. Sin embargo, la luz del día podría verse opacada por la densa capa de nubes que cubrirá el cielo. En resumen, hoy en Cangas se vivirá un día de clima variable, con cielos nublados, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que se aventuren al aire libre deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.