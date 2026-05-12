El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más sombrío a medida que avanza el día. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. Se espera que la precipitación acumulada sea de hasta 0.4 mm en las horas más críticas, lo que podría generar charcos y un ambiente resbaladizo en las calles.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. La dirección del viento también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de tormentas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 76% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede crear un ambiente incómodo para algunas personas, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70%, lo que indica que es posible que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y tormentas posibles. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco, con precauciones ante posibles tormentas eléctricas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.