El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 15 grados durante la jornada, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A medida que avance la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas cercanas a la noche. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 65%, lo que indica que es probable que algunos residentes experimenten ligeras lloviznas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total de 0.1 mm pronosticados para el periodo de la tarde. Por lo tanto, aunque es recomendable estar preparados para la lluvia, no se anticipan condiciones severas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 87% por la mañana y aumentando hasta un 92% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a los habitantes de Cambados que se vistan en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 7 km/h durante la mañana, aumentando a 12 km/h por la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará a dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:17, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de un amanecer cubierto, mientras que el ocaso se espera para las 21:46, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz, aunque con cielos nublados. En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con ligeras posibilidades de lluvia, lo que invita a los residentes a disfrutar de la belleza de la naturaleza gallega, aunque con precauciones ante la inminente lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.