El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 11 grados durante la mañana, antes de repuntar hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la formación de bruma. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto puede generar un ambiente incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en varios periodos del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación. Esto indica que, aunque la cantidad de lluvia no será considerable, es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. A lo largo del día, el viento será más intenso en las horas centrales, lo que podría ayudar a dispersar un poco la bruma y la niebla.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 75% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero no se descartan algunos episodios de actividad eléctrica.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.