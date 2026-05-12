El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

Hoy, 11 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol durante la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, dando paso a un ambiente más nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor máximo que alcanzará los 15 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá, situándose en torno a los 13 grados. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la llegada de las nubes y la humedad.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 88% por la mañana y subiendo hasta un 100% en la noche. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Es recomendable que los habitantes de Caldas de Reis se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia haga su aparición en la tarde, con un total estimado de 3 mm. Aunque la probabilidad de lluvia es moderada, con un 55% de posibilidad, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y crear charcos en las calles.

El viento soplará desde el este a una velocidad de 3 km/h, aumentando ligeramente a 11 km/h por la tarde. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero puede ser un alivio en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, comenzando desde el este y moviéndose hacia el noreste.

En resumen, Caldas de Reis experimentará un día con un inicio soleado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas frescas y la alta humedad serán características destacadas de la jornada, por lo que se recomienda a los residentes estar preparados para un tiempo variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.