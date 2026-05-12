El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos nublados y la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, se espera que la temperatura suba hasta los 17 grados en la tarde, proporcionando un respiro antes de que las nubes y la lluvia hagan su aparición.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 14 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave será un alivio ante las altas temperaturas, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la sensación térmica general.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total durante el día. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 75% de probabilidad de tormenta en el mismo intervalo. Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se mantendrá en un 35% hacia el final del día.

En resumen, Bueu experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un alto potencial de lluvia y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.