El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Bueu se prepara para un tiempo variado que promete mantener a los residentes atentos a los cambios en el cielo. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presenta cubierto, lo que indica que la luz del sol estará en gran parte oculta por las nubes. Este panorama se mantendrá durante la mayor parte del día, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60%, lo que sugiere que es bastante probable que se registren algunas gotas a lo largo del día, aunque la cantidad esperada es mínima, con un total de 0.2 mm pronosticados. A pesar de la posibilidad de lluvia, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando los 15 grados en las horas más cálidas de la jornada. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar a 14 grados en la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando un 83% en las primeras horas del día y aumentando hasta un 92% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. Los vientos también jugarán un papel importante en la sensación térmica; se prevé que soplen desde el este a velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h. Este viento suave podría ofrecer algo de alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para disipar la sensación de pesadez en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nuboso, lo que podría dificultar la visibilidad de la puesta de sol, que se espera para las 21:45. La combinación de nubes y humedad podría crear un ambiente propicio para la formación de niebla en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras y mantenerse informados sobre las condiciones cambiantes a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.