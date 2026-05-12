El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. Se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se espera un leve aumento, alcanzando los 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 74% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 65% entre las 20:00 y las 02:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas más críticas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante el día.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvias. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre cualquier actualización meteorológica a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.