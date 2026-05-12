El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Barro se prepara para experimentar un tiempo variado que podría influir en las actividades diarias de sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. La temperatura en este periodo se mantendrá en torno a los 14 grados , lo que sugiere un ambiente templado ideal para salir a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. Para el periodo de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso, lo que podría generar cierta inquietud entre aquellos que planean actividades al exterior. La probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 55% en la tarde, aunque las cantidades esperadas de lluvia son escasas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 21:45.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas que descenderán a 13 grados por la noche, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se aconseja a los residentes que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de 5 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos. Sin embargo, en momentos de mayor nubosidad, la racha máxima podría alcanzar los 9 km/h, lo que podría ser perceptible, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será un reflejo de la transición primaveral, con un inicio de día agradable que dará paso a un ambiente más inestable por la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para la posibilidad de lluvia ligera, sin dejar de disfrutar de las horas de sol que aún se presentarán en la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.