El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 80% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, que se mantendrá en un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Durante este periodo, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A partir de la tarde, la situación meteorológica podría complicarse, ya que se prevén tormentas con una probabilidad del 75% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 15 grados . La humedad relativa será alta, superando el 90% en algunos momentos, lo que podría intensificar la sensación de incomodidad.
El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.
A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 10% de posibilidad de precipitaciones entre las 20:00 y las 02:00. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 14 grados , con cielos que se despejarán gradualmente hacia el final de la jornada.
En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y tormentas en la tarde. Se aconseja a los residentes que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
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