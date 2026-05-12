El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 80% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, que se mantendrá en un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Durante este periodo, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de la tarde, la situación meteorológica podría complicarse, ya que se prevén tormentas con una probabilidad del 75% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 15 grados . La humedad relativa será alta, superando el 90% en algunos momentos, lo que podría intensificar la sensación de incomodidad.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 10% de posibilidad de precipitaciones entre las 20:00 y las 02:00. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 14 grados , con cielos que se despejarán gradualmente hacia el final de la jornada.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y tormentas en la tarde. Se aconseja a los residentes que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.