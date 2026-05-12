El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente favorable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, el estado del cielo variará entre poco nuboso y despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. En las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, que dará paso a un ambiente despejado durante la mayor parte del día, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas de mayor calor. Este clima templado es ideal para paseos por la costa o actividades recreativas en los parques de la ciudad. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de la tarde sin necesidad de abrigarse demasiado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que rondarán entre el 81% y el 84% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de calor un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa marina que soplará desde el sur y sureste ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para hoy, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en la playa o realizar actividades deportivas.

El viento será otro aspecto a considerar, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. La dirección del viento variará, predominando del sur y sureste durante la mañana y la tarde, y cambiando a este por la noche. Esta brisa suave no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también será ideal para los amantes de los deportes acuáticos, como el windsurf o la vela.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la localidad tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.