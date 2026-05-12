El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 11 grados a las 01:00 y 02:00 horas.

A partir de las 07:00 horas, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, las lluvias podrían ser más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 14 grados a las 11:00 horas y un máximo de 18 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 16 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa será alta durante todo el día, oscilando entre el 73% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h hacia las 18:00 horas, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de bruma en las últimas horas del día. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 21:00 horas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 30% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente, lo que sugiere que los residentes de As Neves deben estar preparados para condiciones cambiantes.

En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias intermitentes y una alta humedad, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de bruma que persistirá durante las primeras horas del día. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.