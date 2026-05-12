El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con intervalos nubosos que dominarán el cielo durante gran parte de la jornada. A primera hora de la mañana, los cielos estarán parcialmente cubiertos, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, aunque también habrá momentos de sol que permitirán disfrutar de temperaturas agradables.

La temperatura máxima alcanzará los 15 grados , mientras que la mínima se situará en torno a los 13 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 7 km/h. Aunque no se prevén rachas fuertes, el viento puede aportar una ligera brisa que será refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a una sensación de estabilidad en el tiempo.

En lo que respecta a la precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 15% de posibilidad de que se produzcan algunas gotas aisladas, pero en general, se anticipa que el tiempo se mantenga seco. Esto permitirá que los habitantes de As Neves disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo.

Por la mañana, el orto se producirá a las 07:16, mientras que el ocaso se espera para las 21:43, lo que proporcionará una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de un picnic con amigos y familiares. En resumen, el tiempo de hoy en As Neves se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de seres queridos en un entorno agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.