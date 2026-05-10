El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 66% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 9 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 62 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 80% de posibilidades de lluvia en las primeras horas de la mañana y un 100% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de hasta 17 mm, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes y actividades al aire libre. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de nubosidad muy densa. Las condiciones meteorológicas sugieren que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. La visibilidad podría verse afectada en momentos de tormenta, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes que se prevén.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.