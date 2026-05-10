El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la lluvia sea más intensa. En total, se anticipa que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 16 mm, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más ventosas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de factores climáticos podría hacer que el día se sienta más pesado y húmedo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 14 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en la tarde y la noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se prevé un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento moderado. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.