El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra completamente, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 4 mm en la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante ese periodo.

Además, existe una probabilidad significativa de tormentas, con un 80% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más intensas del día. Esta velocidad del viento, combinada con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea estar fuera durante la tarde y la noche.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas en la tarde. La combinación de humedad, viento y temperaturas moderadas sugiere que los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más gris y denso conforme avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que variará a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.