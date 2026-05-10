El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al amanecer, lo que puede generar una sensación de mayor frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, aunque las nubes irán aumentando gradualmente. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 12 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento, que soplará del sur a velocidades de entre 6 y 11 km/h.

Por la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 75% en este mismo periodo. Se prevé que las precipitaciones acumuladas sean de hasta 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura durante la tarde se mantendrá en torno a los 14 grados, mientras que la humedad relativa comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, rondando el 70%. El viento también se intensificará, alcanzando rachas de hasta 41 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes y posibles lluvias ligeras. La temperatura descenderá nuevamente, situándose entre los 12 y 14 grados. La humedad aumentará, y se espera que la sensación de frescor persista hasta la madrugada del día siguiente.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día de contrastes, con un inicio fresco y nublado, seguido de un aumento en la inestabilidad atmosférica por la tarde, lo que podría traer lluvias y tormentas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en la tarde.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán la característica principal, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente agradable.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un tiempo variable que podría traer consigo algunas sorpresas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.