El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Vigo, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes de Vigo deben estar preparados para la lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 3 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas de la tarde y aumentando a 1 mm en las horas posteriores. La lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se prevé que la tormenta sea más activa.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante el día, oscilando entre los 13 y 17 grados . La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se mantenga alta, alcanzando hasta un 84% en algunos momentos. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 45 km/h, principalmente del sur y sureste. Este viento podría intensificar la sensación de frescor, especialmente durante las ráfagas más fuertes. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica.

La combinación de cielos cubiertos, alta probabilidad de tormentas y viento fuerte sugiere que los ciudadanos de Vigo deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre. La tarde será especialmente propensa a tormentas, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante esos momentos. A medida que se acerque la noche, las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque se mantendrán los cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias dispersas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más gris y denso conforme avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Mos se prepara para un día mayormente nublado, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales, donde se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.