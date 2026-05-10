El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones.

Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%. Esto generará una sensación de frescura en el ambiente, ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de las 6 de la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados, mientras que la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de las 5 de la mañana, se prevé un cambio drástico en el estado del cielo, que pasará a estar cubierto. Este cambio se acompañará de un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias, especialmente entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, donde la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 0.1 mm en la mañana y hasta 2 mm en la tarde. Las tormentas también serán probables, con un 75% de probabilidad entre las 8 y las 2, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el final del día. La humedad relativa aumentará, alcanzando niveles del 88% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, hoy en Valga se prevé un día marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 a 14 grados, proporcionando un tiempo fresco y húmedo.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y momentos de cubierto. Durante la mañana, se espera que el cielo esté nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.