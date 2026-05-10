El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de tormenta y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde y cubierto con tormenta hacia la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, se espera una temperatura de 13 grados, que descenderá ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día, para luego recuperarse a 17 grados por la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 69% y el 88%, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con valores que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en la tarde y alcanzando hasta 4 mm en la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas centrales del día. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de tormenta, con una probabilidad de tormenta del 80% a 85% en los periodos más críticos.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente nublado, con altas probabilidades de tormenta y lluvias significativas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sur y suroeste podría intensificar la sensación de inclemencia. Es un día para estar preparado y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas adversas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un tiempo variable, marcado por la presencia de nubes y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.