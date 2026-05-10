El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 17 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas centrales de la tarde, donde se prevén tormentas acompañadas de lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas podrían variar entre 0.1 y 4 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias torrenciales, sí habrá momentos de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando hasta un 90% en las horas más frescas de la mañana. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor actividad. Los vientos serán predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría volverse más inestable, con un aumento en la probabilidad de tormentas eléctricas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h, lo que podría generar condiciones adversas, especialmente para actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de Tomiño tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y una humedad elevada. Se aconseja a la población que planifique sus actividades considerando estas condiciones, y que esté preparada para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Oia se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará significativamente, dando paso a un ambiente cubierto con tormentas y lluvias escasas.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de tormenta y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde y cubierto con tormenta hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.