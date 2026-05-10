El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando hasta un 82% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede contribuir a la sensación de incomodidad en algunos momentos del día. Los vientos, provenientes del sureste, se intensificarán a lo largo de la jornada, alcanzando rachas de hasta 49 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia que se incrementa notablemente. Las primeras gotas podrían caer alrededor de la 1:00 PM, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, la situación se tornará más intensa hacia la tarde-noche, donde se prevé que las lluvias acumulen hasta 4 mm, especialmente entre las 5:00 PM y las 8:00 PM. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando hasta un 80% en las horas pico de la tarde.

Los ciudadanos de Soutomaior deben estar preparados para condiciones cambiantes, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias. Se recomienda tomar precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o donde el viento pueda afectar la visibilidad y la seguridad.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, con valores que rondarán los 14 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que mantengan precaución. En resumen, hoy en Soutomaior será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con un tiempo que invita a estar atentos a las actualizaciones del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto a partir de la madrugada.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que variará a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra completamente, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.