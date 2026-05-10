El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un tiempo variable que podría traer consigo algunas sorpresas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. Las nubes comenzarán a cubrir el cielo, y se prevé que la situación se complique con la llegada de tormentas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se estima que la lluvia será escasa, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente en la franja horaria de 18:00 a 20:00, donde se prevén acumulaciones de hasta 4 mm.

El viento, que soplará del sureste, irá aumentando en intensidad a lo largo del día. En la mañana, se registrarán velocidades de hasta 21 km/h, pero por la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, se espera que alcance rachas de hasta 37 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la jornada, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación de incomodidad aumente con la llegada de las lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las probabilidades de tormenta seguirán siendo elevadas. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 11 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En resumen, Silleda vivirá un día de contrastes, comenzando con un tiempo relativamente tranquilo y culminando en un ambiente más inestable con la llegada de tormentas. Se aconseja a los habitantes que estén preparados para cambios bruscos en el tiempo y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Forcarei se prepara para experimentar un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 10 grados a media mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 93% y descenderá ligeramente.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán la característica principal, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente agradable.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al amanecer, lo que puede generar una sensación de mayor frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.