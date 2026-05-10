El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones de muy nuboso que se mantendrán hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se complique. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 80% en varios periodos, lo que indica que los habitantes de Sanxenxo deben estar preparados para posibles chubascos intensos. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas, con acumulaciones que podrían llegar a los 19 litros por metro cuadrado entre las 20:00 y las 21:00 horas. Durante la tarde, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 51 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 76% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán principalmente del sureste, con velocidades que variarán entre 11 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerquen las tormentas.

Es importante destacar que la combinación de la alta probabilidad de tormenta y las precipitaciones esperadas podría generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas propensas a inundaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 14 grados . La jornada concluirá con cielos nublados y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, aunque se espera que la intensidad de las tormentas disminuya hacia el final del día.

En resumen, hoy en Sanxenxo se anticipa un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de tormenta y precipitaciones significativas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, que irán aumentando en intensidad conforme avance el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Marín se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y algo húmedo.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.