El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 02:00 y las 08:00. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más nuboso, y la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 85% entre las 08:00 y las 14:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa se situará en torno al 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, se espera que las condiciones climáticas se deterioren, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100% entre las 14:00 y las 20:00, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados , pero la combinación de la humedad y el viento del sur, que soplará a velocidades de hasta 22 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormenta seguirá presente, aunque las lluvias serán más escasas. Las temperaturas descenderán a unos 15 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 75%. El viento del sur continuará soplando, aunque con menor intensidad, lo que podría generar un ambiente algo más tranquilo.

Es recomendable que los habitantes de Salvaterra de Miño se preparen para un día de clima inestable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas. La combinación de cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas sugiere que será un día en el que se deberá estar atento a las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de tormenta y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un ambiente cubierto con tormentas.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán nubladas, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.