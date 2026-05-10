El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 17 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, subiendo ligeramente a 15 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, con un total estimado de 3 mm de lluvia a lo largo del día. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las tormentas también son probables, con un 80% de probabilidad durante el mismo periodo, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante las tormentas.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá alta, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, llegando a un 85% en las últimas horas, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

Los habitantes de Salceda de Caselas deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para posibles interrupciones en las actividades al aire libre debido a las tormentas. En resumen, el día se presenta como uno de contrastes, donde la lluvia y las tormentas podrían marcar la pauta, mientras que las temperaturas se mantendrán agradables, aunque con una sensación de frescura por la humedad y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 02:00 y las 08:00. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de tormenta y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde y cubierto con tormenta hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.