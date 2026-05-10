El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que indican hasta 10 mm de lluvia en este periodo. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta que también se sitúa en un 80% durante las mismas horas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener la humedad en niveles altos, con valores que rondarán el 87% en las horas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga entre el 64% y el 82% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas suaves, podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevé que las lluvias disminuyan. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 14 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y tormentas, especialmente en la tarde. Las temperaturas se mantendrán suaves, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado. Es un día ideal para llevar un paraguas y estar preparado para cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo variable con predominancia de nubes y algunas precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados , lo que sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar abrigo.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.