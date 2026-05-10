El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que variará a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 18 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas de alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más nubladas. A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados, proporcionando un respiro cálido antes de que el tiempo cambie.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 4 mm en total. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad de tormenta durante el mismo periodo. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 83% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 49 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación de frío y la estabilidad de objetos ligeros al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia persistirá, y los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día de hoy en Redondela se caracterizará por un tiempo variable, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto a partir de la madrugada.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra completamente, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.