El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Pontevedra, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 18 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a 17 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 85% en las primeras horas, descendiendo a un 67% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En particular, se espera que las rachas más fuertes se registren entre las 9 y las 11 de la mañana, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, existe una alta probabilidad de lluvia, especialmente entre las 8 y las 14 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de tormenta y lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que rondan entre 0.1 y 7 mm a lo largo del día. Las lluvias más intensas se anticipan hacia la tarde, con un pico de 4 mm entre las 17 y las 19 horas.

La probabilidad de tormenta también es considerable, alcanzando hasta un 80% en las horas de mayor actividad. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas, especialmente si se encuentran en áreas al aire libre.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Barro se prepara para un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura estable alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Marín se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y algo húmedo.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cubierto y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.