El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y momentos de cubierto. Durante la mañana, se espera que el cielo esté nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 79% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad considerable de lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de tormenta y lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 4 mm en las horas pico, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 14 grados . La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente inestable. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Pontecesures experimentará un día variable, con un tiempo mayormente nuboso y la posibilidad de lluvias significativas. Las temperaturas serán frescas, y el viento del sur aportará un toque de frescura a la jornada. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con la debida precaución ante las condiciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cuntis se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.