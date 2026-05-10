El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán nubladas, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas. La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 12 grados, y se espera que la sensación térmica se mantenga moderada debido a la alta humedad relativa, que rondará entre el 57% y el 91% a lo largo del día. Esta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas pico de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad de tormenta en las mismas franjas horarias.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también puede contribuir a la sensación de frescura en la mañana y al final de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 15 grados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas moderadas y un viento que podría intensificarse en ciertos momentos. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde y cubierto por la noche.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 02:00 y las 08:00. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.