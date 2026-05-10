El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad irá aumentando, y para el mediodía, el cielo estará completamente cubierto.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante todo el día, oscilando entre los 10 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 11 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 15 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar agradable para quienes planeen actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en las horas centrales del día, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 4 mm en total. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 44 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 18:00, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de factores climáticos sugiere que, aunque el día comenzará de manera tranquila, es probable que se desarrolle un ambiente más inestable hacia la tarde, con la posibilidad de tormentas ligeras.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con la debida preparación ante la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto a partir de la madrugada.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.