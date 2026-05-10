El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cubierto y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar hasta 7 mm en total, siendo más intensas en la tarde. La lluvia será acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta que también se sitúa en torno al 75-80% durante las horas críticas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 67% y el 92%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán predominantes del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

A lo largo de la mañana, se espera que el viento sople con una velocidad de 14 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 25 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, los habitantes de Poio deben prepararse para un día de clima variable, con cielos cubiertos y la certeza de lluvias y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La tarde será especialmente propensa a tormentas, por lo que es aconsejable evitar actividades al aire libre durante esos momentos.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Marín se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y algo húmedo.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo variable con predominancia de nubes y algunas precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados , lo que sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar abrigo.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Pontevedra, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.