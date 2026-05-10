El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto a partir de la madrugada.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 63% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se prevé que la probabilidad de precipitación alcance el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm. Las lluvias serán escasas, pero podrían ir acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 75% en el mismo intervalo. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes y visitantes de Pazos de Borbén estén preparados para condiciones climáticas cambiantes y lleven paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde y cubierto por la noche.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que variará a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.