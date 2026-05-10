El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Oia se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará significativamente, dando paso a un ambiente cubierto con tormentas y lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que alcance niveles altos, rondando el 91% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 68% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave del día, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad de que se produzcan durante estos mismos intervalos.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes de Oia tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, lo que sugiere que es un buen día para quedarse en casa o buscar actividades bajo techo.

En resumen, Oia experimentará un día de clima inestable, con cielos nublados, lluvias y tormentas a la vista. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, dando paso a un panorama mayormente cubierto. Las condiciones atmosféricas indican que se esperan tormentas y lluvias escasas, especialmente durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 17 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.