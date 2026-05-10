El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se deterioren, con la llegada de tormentas que traerán consigo lluvias escasas. La precipitación acumulada podría llegar a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 5 mm en la tarde, cuando las tormentas serán más intensas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias en algún momento del día.

El viento soplará del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la posibilidad de tormentas eléctricas. Las velocidades del viento variarán, comenzando en 13 km/h por la mañana y aumentando a 32 km/h en las horas más activas de la tarde.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con un máximo de 18 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a unos 14 grados, con cielos aún cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

Los habitantes de O Rosal deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas. Se recomienda tomar precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será crucial para garantizar la seguridad durante este día inestable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 91% en las horas más húmedas.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Oia se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará significativamente, dando paso a un ambiente cubierto con tormentas y lluvias escasas.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 17 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.