El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 18 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 13 grados, que descenderá ligeramente a 12 grados en las horas de mayor nubosidad. Por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados, proporcionando un respiro antes de que las condiciones climáticas se deterioren nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 63% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia del 100% en los periodos de 14:00 a 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas también es alta, con un 80% de probabilidad durante las horas de mayor actividad, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría aportar un ligero alivio a las altas temperaturas, pero también podría intensificar la sensación de inclemencia durante las tormentas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad continúe alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos de O Porriño deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían afectar sus actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Mos se prepara para un día mayormente nublado, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales, donde se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de tormenta y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde y cubierto con tormenta hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.