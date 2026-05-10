El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. A partir del periodo de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando hasta un 80% en intervalos específicos. Las precipitaciones comenzarán a hacerse notar, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevén hasta 19 mm de lluvia. Esto podría generar situaciones de riesgo, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede provocar un aumento en la sensación de inclemencia, por lo que es aconsejable tomar precauciones si se planea salir.

Durante la noche, las condiciones no mejorarán significativamente. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que se encuentren al aire libre. Las precipitaciones continuarán, aunque con menor intensidad que durante el día.

Es importante que los residentes de O Grove se preparen para un día de clima adverso. Se recomienda evitar actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor riesgo de tormenta. Además, es prudente revisar las condiciones de las carreteras y estar atentos a cualquier aviso de las autoridades locales sobre posibles inundaciones o interrupciones en el servicio. La jornada de hoy será un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la importancia de estar preparados ante cambios climáticos repentinos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.