El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. A partir de las 3 de la madrugada, se espera un aumento significativo en la nubosidad, con cielos cubiertos y la llegada de tormentas acompañadas de lluvia escasa.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en las primeras horas de la mañana, con registros que alcanzarán hasta 1 mm de lluvia entre las 3 y las 5 de la mañana. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 100% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Durante este periodo, se prevé que las tormentas sean más intensas, con una probabilidad de tormenta del 80% a 85% en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 84%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 36 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 14 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida, con algunas lluvias dispersas que podrían continuar hasta la madrugada del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Nigrán estará marcado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias intermitentes. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas adversas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, dando paso a un panorama mayormente cubierto. Las condiciones atmosféricas indican que se esperan tormentas y lluvias escasas, especialmente durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un tiempo variable, marcado por la presencia de nubes y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia las primeras horas de la tarde.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Vigo, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.