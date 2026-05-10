El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Mos se prepara para un día mayormente nublado, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales, donde se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 12 grados, que irán aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas podrían descender nuevamente a 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 93% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, favorecerá la sensación de frescor y podría contribuir a la formación de tormentas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 19:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos durante este periodo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 34 km/h. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad de que se produzcan tormentas en las horas centrales del día. Esto sugiere que los residentes de Mos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a 14 grados, con una ligera posibilidad de que las lluvias continúen. La puesta de sol se producirá a las 21:43, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, traerá consigo la promesa de un tiempo más cálido en los días siguientes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que variará a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Vigo, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.