El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Moraña, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 11 y 18 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en la mañana, con un 0% de probabilidad. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se anticipa un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando hasta un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones podrían ser ligeras al principio, pero se espera que se intensifiquen, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm hacia el final del día.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían acompañarse de ráfagas de viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 41 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad persista, con cielos cubiertos y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 12 grados , con una humedad que podría aumentar nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 89%.

En resumen, hoy en Moraña se vivirá un día de clima cambiante, con cielos cubiertos, altas probabilidades de tormenta y precipitaciones, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Barro se prepara para un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura estable alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 a 14 grados, proporcionando un tiempo fresco y húmedo.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cuntis se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.