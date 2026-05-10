El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde y cubierto por la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , comenzando con un fresco 12 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 57% y el 92% a lo largo del día. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la mañana y hasta 3 mm en la tarde, especialmente en los periodos de mayor actividad tormentosa. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde y la noche, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento y un aumento en la actividad eléctrica.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esto podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán cubiertas, con temperaturas que descenderán a unos 14 grados. La humedad aumentará, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los residentes de Mondariz deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos ligeros, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y, posteriormente, cubierto. Esto indica que la posibilidad de precipitaciones se incrementará notablemente.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto a partir de la madrugada.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán nubladas, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.