El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más gris y denso conforme avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm entre las 13:00 y las 16:00 horas. A medida que la tarde avanza, se prevén lluvias más intensas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas pico de la tormenta.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente cargado y húmedo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan gradualmente. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 75% hasta el final del día, lo que sugiere que es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 14 grados, con un leve aumento en la humedad que podría hacer que la noche se sienta más fría.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La situación meteorológica sugiere que es un buen día para actividades bajo techo, evitando la exposición a posibles tormentas eléctricas. En resumen, hoy en Moaña se anticipa un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que marcarán la pauta del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, que irán aumentando en intensidad conforme avance el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Vigo, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.