El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo variable con predominancia de nubes y algunas precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados , lo que sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar abrigo.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitaciones aumentará, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.5 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es probable que se presenten chubascos intermitentes, especialmente en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad, que se mantendrá en torno al 70-80%, podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no serán generalizadas, podrían presentarse en forma de tormentas aisladas, acompañadas de lluvias y posiblemente granizo en algunos casos.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una tendencia hacia un cielo más despejado. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 14 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable, aunque con la posibilidad de que se presenten algunos intervalos nubosos.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes y visitantes estar preparados para las condiciones meteorológicas variables y disfrutar de la jornada con precaución.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Barro se prepara para un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura estable alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.