El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 75% entre las 08:00 y las 14:00, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.2 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más complicada, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00. Las precipitaciones podrían intensificarse, alcanzando hasta 17 mm en total, lo que podría causar inconvenientes en las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 45 km/h, principalmente del sur y sureste, lo que podría generar condiciones de incomodidad y riesgo en áreas expuestas. Las ráfagas más fuertes se sentirán especialmente durante la tarde, coincidiendo con el aumento de la inestabilidad atmosférica.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 16 grados , mientras que por la noche descenderá a unos 14 grados. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los residentes de Meaño vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente durante las horas de mayor precipitación. Se aconseja precaución al conducir y realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las lluvias disminuirán, pero el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de tormentas que se mantendrá en un 80% hasta el final del día. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían afectar la rutina diaria de los habitantes de Meaño.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones de muy nuboso que se mantendrán hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.