El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Marín se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y algo húmedo.

A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se tornará más complicada. A partir del mediodía, se espera un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse, alcanzando hasta 8 mm en las horas más críticas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Marín necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 62% y el 85% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas alcancen su máximo de 17 grados en la tarde. Las nubes altas también estarán presentes, aunque no se espera que aporten precipitaciones significativas.

A medida que se acerque la noche, la actividad tormentosa podría disminuir, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, rondando los 14 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad en las últimas horas de la jornada.

En resumen, los habitantes de Marín deben estar preparados para un día variable, con lluvias, tormentas y un viento notable. Es recomendable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cubierto y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Pontevedra, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra completamente, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.